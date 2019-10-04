شهّرت الهيئة العامة للمنافسة بـ4 منشآت تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز في صحف محلية، معلنة إيقاع الغرامات بحقها بإجمالي مبلغ 28 مليون ريال.



ونشرت الهيئة العامة للمنافسة تفاصيل الأحكام الصادرة ضد المنشآت والشركات المخالفة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الجمعة)، موضحة أن المخالفات تركزت حول الاتفاق مع عدد من الشركات على فرض اشتراطات على عمليات البيع مع الأسواق المركزية، والاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز.

وأكدت «هيئة المنافسة» أن هذه الخطوة تأتي بناءً على مهمات واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.