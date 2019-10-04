أصيبت أم لـ3 أطفال (27 عاما) بجروح خطيرة وحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في 40% من جسمها، وخضعت لعمليتين لاستزراع جلد، وذلك بعد تعرضها لانفجار طرد مفخخ في منزلها.

الحادثة التي باشرتها الشرطة النمساوية في جنوب البلاد، كشفت تورط زوج المرأة السابق (يبلغ من العمر 28 عاما) في قتل زوجته السابقة بطرد مفخّخ، إذ نقلت الضحية إلى المستشفى (الثلاثاء)، بعد وقوع الحادثة.

ووفقا لـ«سكاي نيوز عربية»، ذكرت وكالة «فرانس برس» أن الشرطة المحلية أوقفت الرجل وفرداً آخر، اعترفا بذنبهما في انفجار الطرد المفخّخ الذي تم وضعه أمام مدخل منزل الشابة في غوتارينغ جنوبي البلاد.

وأفادت الشرطة بأن الرجلين جرّبا قنبلتهما اليدوية الصنع هذا الصيف في إحدى الغابات، بعد شراء مكوّناتها عبر الإنترنت، وقام الشريك، وهو عسكري (29 عاما) بـ«وضع الطرد المفخخ أمام شقة المرأة ودق على الباب قبل أن يغادر الموقع»، في حين شغل الطليق الذي كان في مكان قريب العبوة المتفجّرة عن بعد.