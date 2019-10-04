نصحت وزارة الصحة الجزائرية، الجزائريين، بالتوجه نحو المركز الصحي الأقرب إليهم في حال بروز أعراض مقلقة جراء لسعات بعوض، وذلك بعد توافد أكثر من 4 آلاف شخص على المراكز الصحية للفحص بشأن الإصابة بلدغات يعتقد أنها من «بعوضة النمر».

وتعرف بعوضة النمر بلدغتها الحادة التي تسبب احمرارا وحكة وانتفاخات لأصحابها، إضافة إلى قدرتها على نقل فيروس حمى الضنك الذي يعتبر فيروسا قاتلا وكذا فيروس «شيكونغونيا» الذي يسبب التهابا في المفاصل.

وتحركت المصالح الصحية في عدد من المدن الشمالية في الجزائر على وجه السرعة، لتقييم انتشار الظاهرة وتشخيصها، وذلك بعد انتشار «بعوضة النمر» ما أسفر عن حالة من القلق والاستنفار.

وبحسب موقع «روسيا اليوم» نقلا عن صحيفة «الشروق» الجزائرية، فقد أكد الدكتور المختص في علم الحشرات سعيد شوقي بوبيدي، أن أول ظهور للبعوضة في الجزائر يعود إلى عام 2015 قادمة من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا لتنتشر عبر عدة مدن شمالية، مضيفا أن انتشار بعوضة النمر في الجزائر خلال الآونة الأخيرة حالة استثنائية تعود إلى تساقط الأمطار الأخيرة التي جعلت البعوض يتكاثر بشكل كبير بسبب تجمع المياه الراكدة.