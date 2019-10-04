بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.