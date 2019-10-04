كشفت شبكة «إنستغرام» في مدونتها الإلكترونية أنها بدأت اختبار أداة تتيح للمستخدمين حماية أنفسهم من التنمر عبر الإنترنت عن طريق «تقييد» حساب أي مستخدم، وبالتالي فإن تعليقاته على منشورات الشخص المتعرض للتنمر ستظهر لصاحب التعليق فقط.

والأداة الجديدة «تقييد» (Restrict)، بدأت الشبكة منذ يوليو الماضي لأول مرة اختبارها، وتعمل الآن على طرحها رسميا في جميع أنحاء العالم، وهي مصممة لمكافحة التنمر على منصتها، عن طريق إخفاء المحتوى المسيء في التعليقات.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، فإنه يمكن الوصول إلى أداة التقييد عن طريق الوصول إلى خيار الخصوصية في قائمة الإعدادات والنقر عليها لاختيار أداة التقييد (Restrict)، أو تقييد المتنمر مباشرة من ملف تعريف حسابه.

ولتجنب حظر المتابعة الذي قد يسبب مشكلات أكبر ويعرض المستخدم لمزيد من الإساءة، فإن «تقييد» المستخدم سيمنعه من معرفة إن كنت متصلا بالإنترنت أو متى قرأت رسائله الخاصة.

ويضيف موقع «روسيا اليوم» نقلا عن «ميرور» أن مدير «إنستغرام» آدم موسيري، قال في وقت سابق من هذا العام: «أردنا إنشاء ميزة تسمح للناس بالتحكم في تجربة إنستغرام الخاصة بهم، دون إخطار شخص قد يستهدفهم»، وأوضح أخيراً أن الهدف من الأداة التقييد الجديدة هو تمكين المستخدمين من مراقبة ما يقوم به المتنمرون عبر الإنترنت، مع حجب محاولاتهم للاتصال بـ«الضحية» بصمت.