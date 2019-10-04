يترقب العالم التوتر الذي اندلع بين الجارتين النووييتين الآسيويتين باكستان والهند، إذ تملكان الأسلحة النووية وتواصلان تعزيز ترسانتيهما النووييتين، إذ كشف تقرير أعده خبراء أمريكيون أن كلا من الهند وباكستان تملك 150 صاروخا تحمل رؤوسا نووية، وسيتجاوز هذا العدد بحلول عام 2025 الـ200 صاروخ.

ومع تزايد التوقعات باحتمال اندلاع الحرب العالمية الجديدة بينهما بعيداً عن ساحة معارك الحربين العالميتين الأولى والثانية، فإنه يمكن أن تودي الحرب المحتملة بحياة 125 مليون شخص خلال أيام معدودة ليفوق ضحاياها عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لـ«سبوتنيك» فإنه إذا استخدمت هذه الأسلحة فسيعاني كوكب الأرض من عواقب ذلك ومنها حلول الشتاء النووي القارس إلى حد لا يطاق، إذ ستحجب انبعاثات الدخان الأسود الأشعة الشمسية، فتنخفض درجة حرارة الأرض بحدة، ولا يعود عالم النبات يسجل نموا، وسيؤثر كل ذلك على الكائنات الحية والبشر.

ونقلا عن «سي يو بولدير توداي» يضيف موقع «سبوتنيك» أن أستاذ الفيزياء الجوية والفضائية في جامعة كولورادو برايان تون، يرى أن الحرب بين الهند وباكستان سترفع معدل الوفيات في العالم مرتين.