توصي المؤسسات الصحية، البالغين، بالنوم بين 7 و9 ساعات كل ليلة للحفاظ على صحتهم، إذ تبين أن النوم غير الكافي يزيد من مخاطر العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك السمنة ومرض السكري وأمراض القلب.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم»، فقد أجرى فريق من الباحثين من كلية ولاية بنسلفانيا للطب، دراسة جديدة، شددت على أنه يجب على الأطباء التوصية بـ«روتين نوم جيد لمرضاهم» الذين يعانون من أمراض مزمنة، إذ كشفت الدراسة أن النوم أقل من 6 ساعات في الليلة الواحدة، قد يضاعف خطر الموت بسبب أمراض القلب أو السرطان، وخصوصاً إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة، وأن البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع الثاني، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية، وبالنسبة للبالغين الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب، فإن عدم الحصول على قسط كاف من النوم، يزيد بـ3 أضعاف من خطر الموت بسبب السرطان.

ووجد الباحثون أن البالغين الذين لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب أو السكتات الدماغية، الذين حصلوا على أقل من 6 ساعات من النوم في الليلة الواحدة، عرضة لخطر الوفاة بسبب السرطان بنحو 3 أضعاف، أما المصابون بارتفاع ضغط الدم أو السكري يتضاعف لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية إذا ناموا أقل من 6 ساعات في الليلة.

ونظر الفريق خلال الدراسة الجديدة في بيانات أكثر من 1600 شخص بالغ تراوح أعمارهم بين 20 و74 عاما، تم تقسيمهم إلى مجموعات: واحدة منها تجمع المصابين بالمرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع الثاني، والمجموعة الأخرى تضم من لديهم تاريخ عائلي مع مرض القلب أو السكتة الدماغية، ووقعت الدراسة في مختبر للنوم في التسعينات وتم تتبع أسباب الوفاة لديهم حتى نهاية عام 2016.

وأضاف الموقع -نقلا عن «ديلي ميل»- أن كبير الباحثين خوليو فرنانديز ميندوزا في قسم الطب النفسي في كلية بنسلفانيا للطب قال: «تشير دراستنا إلى أن النوم الطبيعي قد يكون وسيلة وقائية لبعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الظروف والمخاطر الصحية، ومع ذلك، هناك حاجة لإجراء المزيد من البحث لفحص ما إذا كان تحسين وزيادة النوم من خلال العلاجات الطبيعية أو السلوكية يمكن أن يقلل من خطر الموت المبكر».