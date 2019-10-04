واصل فريق الوحدة انتصاراته بتجاوز مضيفه ضمك بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما (الخميس) على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، في افتتاحية الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأحرز هدف الوحدة الوحيد محترفه المالي يوسف نياكاتي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، ليصل الفريق الوحداوي إلى النقطة 12 ويقفز للوصافة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة الرابعة في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير.بدأ اللقاء بسيطرة وحداوية نتج عنها هدف مبكر برأسية من هداف الفريق يوسف نياكاتي (د:10)، وواصل الوحدة ضغطه على مرمى ضمك لتعزيز النتيجة ولكن استعجال هجومه ساهم في ضياع عدة فرص محققة، وفي الشوط الثاني تراجع أداء الفريق الوحداوي سعياً للحفاظ على النتيجة فيما بادر ضمك لشن عدة هجمات ولكن دون جدوى، وشهد اللقاء منح لاعب الوحدة انسيلمو بطاقة صفراء لسوء تصرفه بعد أن اتجه للكرة التي خرجت لخارج أرض الملعب وسددها قوية تجاه مدرجات العائلات مما أدى إلى إصابة إحدى الحاضرات، ورغم اعتذاره إلا أن الحكم منحه البطاقة الصفراء.