غربل المدير الفني للمنتخب الوطني الأول هيرفي رينارد، قائمة المنتخب، استعدادا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وضمت القائمة 4 لاعبين لأول مرة هم؛ علي لاجامي، حسان تمبكتي، عبدالله الشامخ، وعبدالإله المالكي، فيما أُبعد اللاعب محمد كنو بقرار انضباطي يأتي امتدادا للواقعة التي حدثت قبل مواجهة اليمن الفائتة، بتأخر اللاعب عن البرنامج الغذائي، في حين شهدت القائمة عودة اللاعب عبدالعزيز البيشي بعد غيابه عن المباراة الماضية.وضمت القائمة 24 لاعبا على النحو التالي؛ الحراسة (محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري). الدفاع (علي آل بليهي، عبدالله مادو، زياد الصحفي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالله الشامخ، ياسرالشهراني).وفي خط الوسط (سلمان الفرج، عبدالله عطيف، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري).وفي الهجوم (فراس البريكان، هارون كمارا، عبدالله الحمدان).ويدخل لاعبو المنتخب معسكرا إعداديا في القصيم 7 أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري 10 أكتوبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني 15 من الشهر نفسه.