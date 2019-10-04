رعى محافظ الطائف سعد الميموني أمس (الخميس)، حفل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، بحضور كبار السن من أهالي المحافظة وذلك بمتنزه الردف.وشاهد الميموني المعارض المصاحبة للاحتفاء باليوم العالمي واستمع إلى شرح مفصل عن ما تتضمنه هذه المعارض، فيما كرم كبار السن الذين يحظون برعاية دار الرعاية الاجتماعية، كما كرم الجهات المشاركة والداعمة لهذه المناسبة. وعبر محافظ الطائف عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة الغالية التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة «وخاصة هذه الفئة التي نسعد بالمشاركة معهم وتقديم كل الدعم الممكن لاحتياجاتهم».