شهد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي الاحتفال الذي نظمه مكتب التعليم بشمال جدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بمدارس دار الذكر، بحضور مدير مكتب التعليم حميد الغامدي ومساعده للشؤون التعليمية سعيد الغامدي، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سعود السلمي وعدد من القيادات التربوية وقادة مدارس شمال جدة والمشرفين التربويين وأولياء الأمور. وقال المسعودي: «يتجدد الولاء حباً للوطن الذي يحتض أطهر بقاع الأرض، التي حبانا الله بأن نكون من أبنائها، وهذا اختيار من الله لنا ويستلزم الولاء والشكر على نعمه التي أجزلها لنا، بأن اختار لنا قيادة رشيدة تحفظ قيم هذا الوطن ومبادئه». ووجه المسعودي رسالته للمعلمين والطلاب قائلاً: «أقول للمعلمين إن أبناء هذا الوطن أمانة في أعناقنا، وجميع من ينتمي للتعليم يستشعر هذه الرسالة العظيمة، وأقول لأبنائي الطلاب أنتم عدة هذا الوطن ومستقبله، والوطن هو مستقبلكم فحافظوا عليه بوحدتكم وصدق الانتماء له ولقيادته الرشيدة».