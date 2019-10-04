دشن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بنتن، مراكز «عناية» التابعة لوزارة الحج والعمرة، التي تقدم الخدمات الشاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، وذلك إسهاماً في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.وأوضح أن مراكز «عناية» إحدى مبادرات الوزارة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وستكون منتشرة في الأماكن التي يتواجد بها الحجاج والمعتمرون في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي جدة، وتقدم الخدمات الشاملة لضيوف الرحمن أو المنظمين لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج أو العمرة أو شركات خدمة حجاج الخارج، وذلك بأسلوب فريد بحيث يستطيع المستفيد أن ينهي جميع أعماله في هذه المراكز دون الحاجة لمراجعة إدارات الوزارة، وذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي وموظفات «عناية» من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، الذين يتحدثون معظم اللغات الموجودة في العالم للعناية بضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة.من جهته، أوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية خالد القزلان أن مراكز عناية تعمل بأحدث التقنيات والبرامج لتقديم كافة الخدمات للحاج والمعتمر والزائر، وأشار إلى أن مراكز «عناية» تقدم العديد من الخدمات لقطاع الأفراد منها تلقي بلاغات المفقودين وإرشاد التائهين، واستلام وحفظ المفقودات مع البحث وتسليمها لمالكيها، وخدمة تغيير منفذ عبور بالإضافة إلى خدمة تمديد تأشيرة حاج أو معتمر.وأضاف أن خدمات قطاع الأعمال تتميز بتوفير الوقت وتسهيل المهام على منظمي الحج وشركات العمرة في خدمات منها: تسجيل مغادرة معتمر، وخدمة تسجيل مفوض أو إضافة أو استبدال مفوض فنادق مع إمكانية اعتماد منظم إيواء بالإضافة إلى خدمة إضافة شركة نقل جديدة للمعتمرين وخدمات النقل بصفة عامة.