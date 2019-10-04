تحتضن فرنسا الأربعاء القادم، معرض «العلا.. أعجوبة المملكة»، في مقر معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس.وأوضح رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ في المؤتمرٍ الصحفي الذي عقده بهذه المناسبة، أن المعرض يهدف إلى التعريف بمحافظة العلا وما تحتويه من جمال وثروات طبيعية وأثرية فريدة من نوعها.وأضاف «بالشراكة مع المملكة، سيتيح المعرض للزوار اكتشاف جمال المنطقة والتنوع الطبيعي الذي تحظى به، كذلك، معرفة تاريخها والحضارات التي شهدتها على مدى 7 آلاف سنة من خلال الأعمال الفنية واللوحات والتماثيل الأثرية»، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا والديناميكية التي يتعاملون بها في سبيل التعريف بالعلا إلى العالم.وبين جاك لانغ أن المعرض سيكون من المعارض التي يسعى المعهد إلى نشرها على نطاق العالم من خلال جولات منظمة، بالتعاون مع أشهر المتاحف عالميًا.وقال: «نتحدث هنا عن تاريخ كبير، كيف نحتت السنون هذه الطبيعة الخلابة والسحرية، وكم تعاقبت العديد من الحضارات المهمة على هذه المنطقة خلال 7 آلاف سنة»، منوها إلى البرامج التي تقوم بها الهيئة من خلال ابتعاث الطلاب والطالبات من أهل العلا في مجال الضيافة والسياحة والآثار وغيرها، قائلاً: «إذا زرتم العلا سيتم استقبالكم من قبل شباب وفتيات سعوديات من أهل العلا تم ابتعاثهم إلى فرنسا في إطار التعاون الثقافي والسياحي بين المملكة وفرنسا لتحضيرهم في السنوات القادمة في مجالات السياحة والضيافة والآثار».ولفت جاك لانغ إلى أنه سيتاح للسياح اكتشاف الثراء الثقافي والسياحي والتاريخي الذي تحظى به المملكة، مقدما شكره لقيادة المملكة على حرصها والجهود التي تبذلها في هذا الشأن.وتابع «نحن شهود على التغييرات الحقيقية التي تشهدها المملكة في العديد من المجالات منها تمكين المرأة، وما تقوم به من دعمٍ وتطويرٍ للمواهب الوطنية في المجالات الثقافية في كافة مخرجاتها».