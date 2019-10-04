نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وممثل الحاكم في المنطقة الغربية بدولة الإمارات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي (رحمه الله).جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد للأمير منصور بن متعب أمس (الخميس) في قصر مشرف، بحضور الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ووزير التسامح بدولة الإمارات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. وعبر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الإماراتية، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل.وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وصل في وقت سابق أمس إلى الإمارات، واستقبله عدد من المسؤولين، فيما غادرها في وقت لاحق أمس.