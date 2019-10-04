أضرم منتفضون في إيران النار في بعض مراكز القمع وصور لخميني وخامنئي وغيرهما من رموز النظام. وأكدت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الشبان الإيرانيين تظاهروا في طهران ومدن مختلفة بما في ذلك الأهواز، وشيراز، وأروميه، ويزد، ونيشابور، وآمول، وسبزوار، وكوهدشت، وبندرعباس، وخوي، ورودسر، وماهشهر. ولفتت المقاومة الإيرانية إلى أن المتظاهرين ألصقوا في أماكن عامة في هذه المدن صوراً لقيادة المقاومة الإيرانية وشعارات مثل «يمكن ويجب القضاء على الاضطهاد» و«يمكن ويجب إسقاط نظام ولاية الفقيه» و«التحية لرجوي.. الموت لخامنئي».