استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2020 أمام نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء 15 اكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرص على ألا يُحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين.. متمنيا كل التوفيق للمتخب السعودي في مشواره نحو المونديال.