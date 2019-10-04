في خطوة استباقية قبل قرار إعلان الاستغناء عن خدماته في المرحلة القادمة من قبل الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة رينارد، أعلن قائد النصر والمنتخب السعودي عمر هوساوي، اعتزال اللعب دوليا أمس بعد مسيرة دامت 6 سنوات دافع فيها عن ألوان المنتخب السعودي في 41 مباراة سجل خلالها 3 أهداف دولية، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «سوف أنظر دائماً إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية، ففي هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول مثمناً وشاكراً لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي»، وكانت مسيرة هوساوي مع «الأخضر» بدأت عام 2013 بمباراة ضد المنتخب الصيني وُجد فيها على مقاعد البدلاء لكن سرعان ما حجز خانة أساسية في خارطة المنتخب ليشكل ثنائيا قويا مع زميله المعتزل أسامة هوساوي.وساهم عمر في تأهل المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2016 الذي شارك فيه، بجانب خوضه كأس الأمم الآسيوية بأستراليا 2015، وكأس الخليج وعددا من الدوريات.وتقلد هوساوي شارة الكابتنية بعد اعتزال زميله أسامة هوساوي عقب مونديال روسيا ليشارك في عدد من المباريات الودية، وكان آخر ظهور له مع الأخضر ضد المنتخب اليمني في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.وكان عمر ذو 34 عاما قد انتقل من الشعلة للنصر عام 2010، لكنه لم يلعب أساسيا بشكل مستمر إلا في منتصف موسم 2013 ليثبت نفسه في التشكيلة الأساسية للعالمي الذي خاض معه 190 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع ثلاثة أهداف، كما حقق مع النصر بطولة الدوري ثلاث مرات مواسم (2014/‏2015/‏2019) بجانب كأس ولي العهد موسم 2014.