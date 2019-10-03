افتتح مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبدالله الربيش اليوم (الخميس) اللقاء العلمي الثاني الذي ينظمه قسم النساء والولادة بالمستشفى الجامعي بعنوان ( المستجدات في النساء والتوليد ) بحضور نخبة من الأطباء والمتحدثين العالميين في مجال النساء والولادة من خارج وداخل المملكة مثل د. كرستروفر لينش و د. يونس بكري و د. ويي يوونغ و د. وسيم لودي وهم يمثلون جمعية خيرية تعنى بمنع وفيات الأمهات بسبب نزيف ما بعد الولادة وأقيم اللقاء في أحد الفنادق بمحافظة الخبر .ورحب الدكتور الربيش بالحضور من مختلف القطاعات الصحية من وزارة الصحة والقاعدة والحرس الوطني والقطاع الخاص وقال أنه لا يخفى على الجميع أن من أهم مهمات العاملين في القطاع الصحي هي أولاً عدم إلحاق الأذى بالمرضى ولكن الآن ما نتوقعه من أنفسنا كعاملين في القطاع الصحي وكذلك ما يتوقعه مرضانا منا أكثر بكثير من ذلك وإن إقامة مثل هذه اللقاءات مهمٌ جداً لرفع الوعي الصحي وجامعتنا بإذن الله لن تألوا جهداً في القيام بدورها تجاه المجتمع في المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة والخليج عموماً والمتوقع من جميع الأقسام في الجامعة أن تقوم بالدور القيادي للنهضة بالوعي الصحي لدى العاملين ولدى أفراد المجتمع بشكل عام ، مستدلاً بقول الله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) فكل ما يقوم به الأطباء من عوامل وقائية أو علاجية لمنع المضاعفات التي قد تحدث أثناء الحمل أو الولادة تقع تحت هذه الآية الكريمة متمنياً التوفيق و السداد للجميع في اللقاء .من جانبها ذكرت الدكتورة نورة بنت حسن القحطاني رئيسة اللجنة العليا للقاء ورئيسة قسم النساء والولادة بالمستشفى الجامعي إن اللقاء يناقش على مدار يومين أهم المستجدات العلمية في عدة مجالات تخص صحة الأم و الجنين و سوف يكون اللقاء هو المنصة العلمية الأهم لتبادل الخبرات والارتقاء بالمستوى العلمي للحضور من مختلف التخصصات تحت مظلة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل و أن أهمية هذا اللقاء تكمن كونه الثاني في المنطقة الشرقية يتناول أمراض التوليد .