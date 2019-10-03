تحت رعاية نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ناصر آل بجاش، وضمن برامج ونشاطات اللجنة الرئيسية للحكام برئاسة عبدالله العدوان نظمت اللجنة الفرعية لحكام الشرقية ورشة عمل في صالة الغرفة التجارية بالدمام، أدارها الحكم العالمي أمين الطريفي رئيس اللجنة الفرعية بالشرقية.آل بجاش أشاد في كلمته الافتتاحية بالحضور من إداريين ومدربين، مبلغا الجميع تحيات رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، وثمن حضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي، مشيرا إلى أن الهدف من الورشة الاستماع لمقترحات أندية المنطقة.الحكم أمين الطريفي شرح للحضور بعضا من قوانين لعبة الكرة الطائرة التي تهم الأندية في المسابقات، حيث ستنطلق مباريات الدوري الممتاز السبت القادم.الجدير بالذكر أن عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد أحمد عبد رب الرضا كان متواجدا وأجاب عن بعض الأسئلة، بجانب عضو لجنة المنتخبات منير الحميدان، فيما سيتم رفع تقرير ومقترحات الورشة لرئيس اللجنة الرئيسية عبدالله العدوان لعرضه على الاتحاد بعد اكتماله.