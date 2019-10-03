صعق البرق عداءً في متنزه مدينة ايلك سيتي بولاية بولاية كانساس الأمريكية، وأرداه قتيلاً لدى بلوغه خط النهاية في سباق ماراثوني طويل، واستلمت زوجته ميدالية الفوز نيابةً عنه حسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

وحسب موقع (BBC News)، فإن البرق صعق العداء توماس ستانلي (33 سنة) عندما اقترب من خط نهاية سباق الماراثون الذي مسافته 50 كيلومتراً، ولم تنفع محاولات المدربين والعدائين الآخرين في إسعافه وتوفي متأثراً بإصابته.

وترك العداء زوجة وثلاثة أطفال، وقد تم خلال يوم واحد جمع أكثر من 45 ألف دولار لمساعدتهم، وتقول زوجته «إن احتمال الموت بصعقة البرق هي واحد من مليون، وتوماس كان واحداً من مليون».