وصف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي منطقة حائل بالمدينة الساحرة.

وقال الوزير على هامش انطلاق مؤتمر «منشآت»: «إن حائل لها ميز نسبية تميزها عن غيرها من المدن، تكمن في أهلها الكرام وطبعهم المضياف، يحبون استقبال الضيف من تاريخ حاتم الطائي، وكذلك تراثها التاريخي العميق في المدينة وفي ضواحيها مثل مدينة جبة والشويمس والنفود».



وأشار إلى أن الانفتاح السياحي والثروة الطبيعية الفريدة الساحرة جميعها في حائل واحتضانها مواسم السعودية دليل على ذلك.



وتوقع الوزير الذي غازل حائل بكل مكوناتها على المنصة الرئيسية أن تكون هناك سياحة جميلة في حائل مع المناظر الطبيعية الجميلة، ملزماً غرفة حائل بأنه لابد أن تبادر في باستحداث برنامج لهذه السياحة وبناء هذا القطاع المهم.



وبعد دقائق معدودة من وصف الوزير لحائل أعلن أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد إطلاق اسم وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي على أحد شوارع حائل الرئيسية، تقديراً من أبناء المنطقة لإسهامه في تنمية وتطوير المنطقة خلال عشرين عاماً.