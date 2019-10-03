أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه أن قواته مستعدة وفي حالة تأهب تام للتعامل مع أي عدوان يهدد سيادة وسلامة البلاد. صرح بذلك خلال ترأسه اليوم (الخميس) اجتماع قادة الفيالق العسكرية بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي لمراجعة الأمن الوطني والوضع الأمني والتهديدات الإقليمية الناجمة عن الوضع في إقليم كشمير. وأضاف وفقًا لبيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن إقليم كشمير يعد بمثابة حبل الوريد بالنسبة لباكستان، وأن باكستان ستقف مع الشعب الكشميري حتى ينال حقه المشروع في تقرير المصير.