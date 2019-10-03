أكد رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، أمس (الخميس)، جاهزية قواتهم العسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية.وشدد الرؤساء في بيان لهم صدر نهاية الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بالرياض، بناء على طلب القوات المسلحة بالمملكة، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك، على أن أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس، مشددين على مساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها.وأضاف البيان أنه تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية، مشدداً على أن الهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس.وحضر الاجتماع قائد القيادة العسكرية الموحدة والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، حيث تم بحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وتمت مناقشة تأثيراتها على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها والبحار والمضائق المائية الدولية، وبحث الهجمات والتهديدات المتزايدة مؤخراً، على المنشآت النفطية وسلامة وأمن الملاحة البحرية، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة دول المجلس.وأدان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على المملكة.