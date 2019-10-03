أحبطت دوريات مركز عثوان أثناء قيامها اليوم (الخميس) بعملها الميداني المعتاد عملية تهريب أكثر من 1100 حزمة من القات، حيث كانت تقوم دوريات المركز، بمتابعة رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبوملحة، بمهماتها الميدانية من رصد ومتابعة ونجحت في إفشال تهريب كمية كبيرة من القات يصل عددها إلى 1100 حزمة. وأكد رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبوملحة لـ«عكاظ» أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، وبمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة. وأشار أبوملحة إلى أن دوريات مركز عثوان تقوم بجهود ضبط ميدانية من مبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن عمليات الضبط مستمرة لكل من يقوم بعمليات تهريب تمس أمن الوطن وتخالف الأنظمة المرعية في المملكة. وحث أبوملحة أفراد الدوريات على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه، مثنيا على جهودهم ويقظتهم المستمرة.