أكد رئيس الجمعية الوطنية السورية محمد برمو أن مضامين حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برنامج 60 دقيقة حملت رسائل سياسية واقتصادية واضحة إلى العالم، خصوصا إلى إيران، التي تمادت وتجاوزت الخطوط الحمراء. وقال برمو في تصريحات إلى «عكاظ»، إن ولي العهد كان واضحا وصريحا في توضيح تداعيات الهجوم الإيراني على منشأتي النفط في أرامكو.

وأضاف أن تحذير ولي العهد من أنه إذا حدثت حرب بين السعودية وإيران فإن العالم بأكمله سيتأثر، رسالة قوية إلى العالم أن يوقف الاعتداءات والسياسات الإيرانية التي ستضرب مصالح الدول الكبرى، مشيرا إلى أن السعودية لا يمكن لأحد أن يلومها في حماية أمنها ومصالحها، إلا أنها ليست دولة حرب في الوقت ذاته.

وأكد أنه ليس من مصلحة أية دولة في العالم أن تتعطل إمدادات النفط، وأن تقفز الأسعار إلى مستويات غير مرغوبة، داعيا إلى تشكيل تحالف دولي رادع للسياسة الإيرانية في المنطقة.

ورأى برمو أن التوصيف الذي طرحه الأمير محمد بن سلمان للحرب في اليمن يمكن أن يكون «خريطة طريق» من أجل الحل السياسي في اليمن، لافتا إلى أن الدعم الإيراني هو أساس الحرب اليمنية التي أرهقت الشعب اليمني بالدرجة الأولى.

وشدد رئيس الجمعية الوطنية السورية على ضرورة أن يكون هناك موقف عربي واضح وحازم ضد إيران، والوقوف بشكل واضح إلى جانب المملكة العربية السعودية، مبينا أن الرياض هي حجر الزاوية في استقرار العالمين العربي والإسلامي، مؤكدا أن قيادة الأمير محمد بن سلمان اتسمت بالوضوح والشفافية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مبينا أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تواجه إيران بشكل حازم وتقف ضد محاولات نظام الملالي ابتلاع المنطقة.