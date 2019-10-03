علمت «عكاظ» من مصادرها أن الخطوط الجوية العربية السعودية أعلنت أنه "سيتم تعديل وتوحيد الأوقات الخاصة بمواعيد إقفال منصات معاينة وإنهاء إجراءات السفر وبوابة التصعيد في جميع المطارات الدولية والداخلية"، حرصاً منها على تحسين مستوى أداء الرحلات المغادرة من محطات المنشأ وتسهيلاً للإجراءات والحد من تأخير الرحلات.

وأوضحت «السعودية» أنه سيتم إغلاق منصات إنهاء إجراءات السفر قبل ساعة من موعد الإقلاع المجدول لجميع الرحلات المغادرة «الدولية والداخلية»، وإغلاق بوابات تصعيد الضيوف قبل 20 دقيقة من موعد الإقلاع المجدول لجميع الرحلات «الدولية والداخلية».

وأشارت «السعودية» أنه في حالة عدم تمكن أحد الضيوف من الوصول في الوقت المحدد إلى منصة المعاينة أو إلى بوابة التصعيد للطائرة يحق لمدير المحطة أو من ينوب عنه اتخاذ القرار المناسب إما بقبول الضيف أو رفضه، مع الأخذ في الاعتبار ألا يؤثر هذا القرار على موعد مغادرة الرحلة في الوقت المجدول لها، وأنه سيتم الإعلان قريباً عن تاريخ التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات.