بارك ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لشعب الإمارات، الرحلة الناجحة التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء التي استمرت 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر): «الحمد لله على عودة هزاع المنصوري سالما إلى الأرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.. نبارك لشعب الإمارات هذا الإنجاز التاريخي... ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول الى المريخ».