توصل فريق من علماء جامعة بورتريكو، إلى الجمع ما بين البصل والثوم والارتباط بخفض معدلات الإصابة بسرطان الثدي، حيث قام فريق من العلماء بإجراء دراسة على العلاقة بين تناول الثوم والبصل والتقليل من معدلات الإصابة بسرطان الثدي.

وشملت الدراسة 314 امرأة مصابة بسرطان الثدي، إضافة إلى 346 امرأة راوحت أعمارهن بين 30 إلى 70 عاما، في فترة امتدت من عام 2008 ولغاية 2014.

وبحسب موقع «سبوتنيك» تمت في الدراسة مراعاة الحالة والسجل الصحي لديهن، من حيث تاريخ العائلة والتدخين والعمر، وكانت النساء اللواتي تناولن السوفريتو لأكثر من مرة واحدة في النهار، قد انخفضت لديهن نسبة الإصابة بنسبة 67%، مقارنة باللواتي لم يتناولنها مطلقا.

ويشتهر المطبخ البورتوريكي بسلطة السوفريتو التي يدخل في مكوناتها كميات كبيرة من البصل والثوم، حيث تتناول نساء هذه الجزيرة هذه المواد أكثر من الأمريكيات والأوروبيات.

يذكر أن البصل والثوم يحتويان على مركبات الفلافونولات ومركبات الكبريت العضوية. وأظهرت هذه المركبات خصائص مضادة للتسرطن، وفقا للباحثين.