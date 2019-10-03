أوضحت مديرة القسم النسوي في أمانة عسير سلوى القحطاني، أن فرق الرقابة النسائية رصدت 41 مخالفة، خلال 23 جولة رقابية ميدانية نفذت خلال الأسبوع الماضي، استهدفت المنشآت النسائية في مدينة أبها وضواحيها، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ونظامية المنشآت من حيث وجود التراخيص اللازمة والشهادات الصحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها.

وأشارت إلى أن القسم النسوي يقوم بجولاته الرقابية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، مبينة أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع.

ودعت القحطاني النساء إلى ضرورة الحرص على عدم استخدام أي أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها، والإبلاغ عند وجود أية ملاحظات على رقم البلاغات الموحد 940.