يُعاني الكثيرون من الأرق وعدم القدرة على النوم، دون معرفة الأسباب، إلا أنهم يرتكبون العديد من الأخطاء التي تتسبب في إصابتهم بالأرق والتي تؤثر سلباً على الحالة الصحية والمزاجية بشكل مباشر.

وأورد موقع «WebMD» عدداً من النصائح التي تساعد على تجنب الإصابة بالأرق منها: تجنب تناول أي مشروبات مثل الشاي أو القهوة والمشروبات الغازية والطاقة، وكذلك الشوكولاتة بعد تناول العشاء نحوي الثامنة مساء.

ويتسبب أي ضوء صناعي، وتحديداً الضوء الأزرق المتوهج لشاشات الهاتف الذكي والكمبيوتر بأنواعه إلى الإصابة بالأرق ليلا، وينصح الخبراء بإغلاق الشاشات الساطعة للهواتف والكمبيوتر وكذا أجهزة التلفزيون قبل ساعتين إلى 3 ساعات من موعد النوم لتهيئة الجسم للغفوة، أما القيلولة عصرا فإذا كانت بعد الساعة 4 عصراً فإنها ربما تحطم الآمال في نوم عميق أثناء الليل، لذلك ينصح موقع «WebMD» بالامتناع عن القيلولة بعد 4 عصراً وكذلك عدم تناول القهوة.

ويمكن استعادة النشاط من خلال الحصول على دش سريع أو ممارسة رياضة المشي لفترة قصيرة وربما يلاحظ البعض أنهم من الصعب أن يغفو عندما يكون الجو حاراً، وتعد درجة الحرارة المرتفعة في الغرفة والرطوبة من الأسباب الرئيسية للأرق والتأثير السلبي على جودة النوم، ومن أجل الحصول على قسط جيد من الراحة، يجب أن الحفاظ على بقاء جسم الإنسان بارداً.

كما يجب الابتعاد عن تناول أي وجبة كبيرة أو حتى وجبة صغيرة قد تتسبب في عسر هضم، فتناول الأطعمة التي تصيب بعسر الهضم تؤدي للأرق وللمعاناة من كوابيس أثناء النوم.

أما إذا كان من المفترض أن تأخذ مهدئاً قبل النوم، فعليك بذلك، لكن بعض الأدوية التي يمكن أن تصرف بدون وصفة طبية قد تمنعك من الحصول على نوم جيد، ويتم تحميل بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية بالمنبهات، لذلك عليك أن تستشير طبيبك حول ما تتناوله؟ ومتى؟ قبل تغيير أو إيقاف أي دواء.