في الوقت الذي تعمل شركة «فيسبوك» المالكة لتطبيق «واتساب» للتراسل الكتابي، على توفير المزيد من الأمان لمستخدميها، إلا أن باحثا أمنيا أكتشف أخيراً ثغرة أمنية في التطبيق، تسمح للمهاجمين بالوصول إلى الجهاز وسرقة البيانات والملفات والرسائل الخاصة باستخدام ملفات GIF ضارة.وتشير الثغرة المزدوجة وفقاً لباحث أمني يدعى Awakened، إلى حدوث خلل في الذاكرة قد يؤدي إلى تعطل أحد التطبيقات، أو فتح ثغرة للمتسلل من أجل اختراق أمان الجهاز المتأثر.ونقلا عن موقع «العربية»، فإن الخطأ بشكل أساسي يعتمد على قيام أحد المهاجمين بإرسال ملف GIF ضار إلى جهاز الضحية من خلال أي قناة، وقد يكون ذلك من خلال «واتساب» أو البريد الإلكتروني أو أي منصة تراسل أخرى.وكل ما يتطلبه الأمر لتنفيذ الهجوم هو إنشاء صورة GIF ضارة، وانتظار المستخدم حتى يفتح معرض «واتساب» –المستخدم لإنشاء معاينات للصور ومقاطع الفيديو وصور GIF– لإرسال أي صورة، وليس بالضرورة الصورة الخبيثة.ويبدو أن المستخدمين الذين يستخدمون إصدارات معينة من نظام التشغيل أندرويد للهواتف المحمولة هم الأكثر عرضة للتأثر بهذا الخطأ.وكتب الباحث الأمني: «الاستغلال يعمل بشكل جيد حتى الإصدار 2.19.230 من «واتساب»، لكن الشركة صححت هذا الاستغلال بشكل رسمي ضمن الإصدار 2.19.244».وأضاف Awakened: «الاستغلال يعمل بشكل جيد بالنسبة لنظامي أندرويد 8.1 وأندرويد 9، لكنه لا يعمل على نظام أندرويد 8 أو أنظمة أندرويد الأقدم».وأوضحت «واتساب» أنه ليس لديها سبب للاعتقاد بأن أي مستخدم قد تأثر بهذا الخلل، وأنها قد حلت المشكلة عبر تصحيح رسمي، وقال متحدث باسم الشركة: «لقد تم الإبلاغ عن تلك المشكلة ومعالجتها بسرعة في الشهر الماضي، ونحن نعمل دائماً على توفير أحدث ميزات الأمان لمستخدمينا».يُذكر أن منصة «واتساب» المشفرة ليست خالية من العيوب، وقد كشفت العديد من التقارير هذا العام عن نقاط الضعف في التطبيق، والتي يمكن استغلالها من قبل المهاجمين أو التي يمكن أن تجعل المستخدمين يتعرضون لعواقب الضارة.