دشنت صحة مكة المكرمة العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين بالكلية التقنية بمكة المكرمة، التي تقدم الخدمات التوعوية والعلاجية لجميع طلاب ومنسوبي الكلية وذلك ضمن الشراكة المجتمعية التي تحرص المديرية على تنفيذها مع مختلف القطاعات، كما تم خلال التدشين إقامة معرض توعوي شارك فيه قسم الأمراض المزمنة لتوعية طلاب الكلية، وتهدف العيادات المتنقلة إلى الوصول للمستفيدين في أماكن عملهم حيث تستمر أنشطة العيادة لمدة عام كامل.يذكر أن هناك 4 عيادات متنقلة في مكة المكرمة (عيادة جامعة أم القرى - قسم الطلاب، عيادة جامعة أم القرى - قسم الطالبات، عيادة الكلية التقنية بالجموم، عيادة مركز قوى الأمن بالعزيزية)، كما أن هناك أكثر من 20 عيادة ثابتة أخرى في مراكز ومستشفيات صحة مكة المكرمة، وتقدم هذه العيادات خدمة متكاملة لجميع المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، ويشرف عليها فريق طبي مدرب ومؤهل، حيث وفرت الوزارة الأدوية الطبية اللازمة لعلاجهم من التدخين، كما يمكن حجز موعد بالاتصال على الرقم 937.