رفع الاتحاد السعودي لكرة السلة شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية على دعمه، ما ساهم بشكل كبير في نجاح مباراة السوبر السعودية لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الذي عقد بمقر الاتحاد برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

ونوه المجلس خلال الاجتماع بالتصنيف الجديد للمنتخب الأول لكرة السلة في التصنيف العالمي، وأثنى على عمل اللجان المختلفة بالاتحاد، ما كان له الأثر الإجابي في تطوير اللعبة.

واطلع المجلس على الاستعدادات للمشاركة واستضافة بطولة العالم للمدن بمحافظة جدة لمسابقة 3×3 المقررة إقامتها يومي 18 و19 أكتوبر 2019 ويشارك في البطولة منتخب جدة.

وأقر المجلس فصل اللجنة الفنية والمسابقات، وتشكيل اللجنة الفنية والمدربين والاختصاصيين برئاسة فتحي القصاب، وتعين محمد الصالح رئيسا للجنة المسابقات والانضباط، والاطلاع على استعدادات المنتخب الأول للبطولة الخليجية بالكويت، والرفع للهيئة بمنع إقامة أي قطاع خاص مسابقات خاصة في 3×3، والأخذ بموافقة الاتحاد في حالة إقامة مثل هذه البطولات، والموافقة على تشغيل البرنامج الإلكتروني لتكليف حكام مباريات الدوري بمختلف الفئات السنية، والتنسيق مع الاتحاد الدولي لإقامة دورة حكام لمسابقة 3×3 على هامش بطولة العالم للمدن بجدة.