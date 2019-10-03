كشفت شركة «أوبر» ميزة جديدة لـ«تسجيل الصوت» ضمن مجموعة من أدوات الأمان التي وفرتها في تطبيقها، تسمح لعملائها الركاب الذين يشعرون بعدم الأمان أثناء الرحلة، بتوثيق وتسجيل صوت السائق ومشاركته مع الشركة، في حال تصرف بشكل غير لائق.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم» نقلا عن «ديلي ميل»، فقد لا تتاح ميزة تسجيل الصوت الجديدة في جميع البلدان التي تشغل خدمات «أوبر»، نظرا لأن تسجيل الأصوات يتطلب موافقة الطرفين في عدد من مناطق العالم.

يذكر أنه في العام الماضي أعلنت «أوبر» عقدها شراكة مع Checkr وAppriss لكشف سِيَر سائقي مركباتها باستمرار، عقب انتقادات لاذعة واجهتها بتهمة التراخي في التحري حول السائقين التابعين لها.