نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عدداً من الصور للإمارات، التقطها من محطة الفضاء الدولية، منها صورة لمسقط رأسه، وهي منطقة ليوا في إمارة أبوظبي.

ونشر المنصوري أمس الأول (الثلاثاء) على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عدداً من الصور النهارية التي تظهر بوضوح الخليج العربي والإمارات. فيما التقط المنصوري أمس (الأربعاء) صوراً ليلية للإمارات، تظهر الأضواء المشعة في عتمة الليل، راسمة بوضوح الحدود البحرية لدولة الإمارات.

واليوم (الخميس)، نشر المنصوري تغريدة صورة ليلية من الفضاء لمسقط رأسه مدينة ليوا في أبوظبي، وكتب معلّقاً: «من هنا بدأ كل شيء، من كثبان ليوا في الربع الخالي. نظرت للغيوم وحلمت بأن أصبح طياراً، ونظرت للنجوم وحلمت بأن أصبح رائد فضاء، واليوم أنظر إليك يا وطني من الطرف الآخر وأحلم أن أعود إليك لأقبل ترابك الطاهر بعد أن شارفت المهمة على الانتهاء، حلم بدأ من الصحراء أعانق به الآن الفضاء».

وكان المنصوري قد نشر أمس، صوراً من الفضاء لمكة المكة أرفقها بتغريدة تقول: «صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة».