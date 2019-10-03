عن «الخبير المالية»

أعلنت اليوم (الخميس) «الخبير المالية»، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، بدء عملية طرح وحدات «صندوق الخبير الوقفي 1» ابتداءً من الأول من شهر أكتوبر 2019 وحتى الثاني من ديسمبر القادم.ويعتبر «صندوق الخبير الوقفي 1»، صندوقاً استثمارياً وقفياً مفتوحاً ومطروحاً طرحاً عاماً، تمت الموافقة عليه من قبل هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف ويهدف الصندوق إلى توفير مصدر دخل مستدام لصالح برامج جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات المجتمعية، حيث سيتم توزيع نسبة 75% كحد أدنى من صافي أرباح الصندوق لصالح جمعية ماجد بن عبدالعزيز.ومن خلال توفير مصدر دخل مستدام، سيُقدّم الصندوق دعماً مادياً للعديد من برامج ومبادرات الجمعية الخاصة بتمكين الأفراد والأُسر، مع التركيز على فئة الشباب ورواد الأعمال. وسيتم توفير هذا الدعم بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية لتطوير كفاءاتهم وتنمية مشاريعهم الخاصة.من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية أحمد سعود غوث: «نحن سعداء بطرح الصندوق لما سيكون له من أثر إيجابي على دعم وتنمية مجتمعاتنا وشبابنا لدخول سوق العمل السعودي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، واليوم ومن خلال شراكتنا مع جمعية ماجد للتنمية المجتمعية، والتي تعتبر واحدة من أبرز المؤسسات التي تخدم الأنشطة الاجتماعية في المملكة. سيتيح الصندوق لعملائنا من المستثمرين الأفراد المساهمة في تلك المبادرة».يذكر أن "الخبير المالية" شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة - المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37-07074).الاستثمار في الصناديق ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي، ويمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة الاستثمار وأي دخل آخر متحقق منه. كما يتوجب على جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف تتحقق، وإضافة إلى ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية للصناديق.يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام صندوق ومذكرة المعلومات وما ورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار والتقارير الخاصة بالصندوق ووثائقه الأخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خلال الموقع الالكتروني لشركة الخبير المالية: www.alkhabeer.com.شركة «الخبير المالية» هي شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات البديلة، تقدم منتجات وحلول استثمارية عالمية مبتكرة للمؤسسات والشركات العائلية والمستثمرين الأفراد المؤهلين من أصحاب الملاءة المالية العالية. كما تتميز أعمال الشركة المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية بفاعليتها واستنادها إلى الفهم العميق لاحتياجات العملاء والإدراك الشامل لعوامل المخاطر.يقدم قطاع إدارة الأصول بشركة الخبير المالية فرصاً استثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية من خلال مجموعة متنوعة من الصناديق الخاصة في قطاع العقار وقطاع الأسهم الخاصة للشركات، حيث يعمل فريق الاستثمار العقاري بالخبير المالية على هيكلة وتطوير منتجات استثمارية عقارية مبتكرة، كما تستهدف إدارة الأسهم الخاصة تطوير منتجات تمكنها من الاستفادة من الفرص الجاذبة في عدد من القطاعات والتي من ضمنها القطاع التعليمي والقطاع الصحي وغيرها.إضافة إلى ذلك، يوفر قطاع إدارة الأصول بشركة الخبير المالية لعملائه فرص الاستثمار في الأسواق المالية، بينما تقدم إدارة الاستثمارات البنكية خدمات استثمارية متخصصة من ضمنها عمليات الدمج والاستحواذ، كما تنفرد الخبير بتقديم المشورة في هيكلة الكيانات وإدارة الثروات الوقفية عبر برنامج «وقف».ويقع المقر الرئيسي للخبير المالية في مدينة جدة ولديها فرع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي تخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية السعودية، وحاصلة على ترخيص رقم (37-07074) إشعار قانوني.والوثيقة صادرة من الخبير المالية لأغراض الاطلاع والمعلومات العامة فقط، ولا تشكل أي عرض للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة في أية ورقة مالية، كما أنها (أو أي جزء منها) لا تشكل أساساً يتم الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي إجراء أو حافز للدخول في أي عقد مهما كان نوعه، ولا تتحمل الخبير المالية أية مسؤولية عن أية خسارة يمكن أن تنشأ عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها أو يمكن أن تترتب فيما يتعلق بها.يمكن أن تملك الخبير المالية أو شركاتها الشقيقة أو الصناديق الاستثمارية التي تديرها الخبير المالية مركزا استثمارياً أو حصة في الأوراق المالية المعنية أو أن تشارك في تقديم خدمات استشارية لواحدة أو أكثر من الشركات المشار إليها آنفاً. ويمكن أن لا تتحقق أية توقعات وآراء وبيانات تتعلق بالاحتمالات المستقبلية المذكورة في هذه الوثيقة. وجميع التوقعات والآراء والبيانات التي تحتوي عليها هذه الوثيقة هي آراء الخبير المالية كما في تاريخ هذه الوثيقة، وهي قابلة للتغيير بدون إشعار. ولا يمكن اعتبار أي نوع من الأداء السابق على أنه ضمان للنتائج المستقبلية. كما أن الاستثمار في الصناديق ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي، ويمكن أن تنخفض أو أن ترتفع قيمة الأوراق المالية وأسعارها والدخل المتحقق منها. ويمكن أن يسترد المستثمرون قيمة أقل من المبالغ التي استثمروها أصلاً. ويمكن أن تؤدي التغيرات في أسعار صرف العملات إلى أثر سلبي على قيمة الأوراق المالية أو أسعارها أو الدخل المتحقق منها. كما يتوجب على جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار. كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف تتحقق. ويتم خصم رسوم الإدارة عند بداية الاستثمار. وقد ينطبق على الاستثمار رسوم مرتبطة بالأداء. هذا الاستثمار قد لا يكون ملائما لجميع المستثمرين. كما يتوجب على المستثمرين الرجوع إلى مستشاريهم للاستثمار إذا كانت لديهم أي شكوك.وفيما يتعلق بالأوراق المالية غير القابلة للتحويل فوراً إلى سيولة، يمكن أن يصعب على المستثمر بيعها أو التخارج منها والحصول على معلومات موثوقة عن قيمتها أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها.يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وما ورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار ووثائقه الأخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار. ويمكن الحصول على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وتقارير الصندوق ووثائقه الأخرى من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الخبير المالية: www.alkhabeer.com.