يحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض، يوم 31 أكتوبر الجاري، المنافسة التاريخية بين أسطورة المصارعة WWE هالك هوجان، والأسطورة ريك فلير، إذ سيقوم كل منهما بتكوين فريق تحت إدارته في العرض.

واختار هالك هوجان، بطل اليونيفرسال سيث رولينز ليكون كابتن الفريق إضافة إلى روسيف، وعلى الجانب الآخر اختار ريك فلير، راندي أورتن ليكون كابتن فريقه إلى جانب بارون كوربن حامل لقب كينغ أوف ذا رينغ، وسيتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة عن النجوم الثلاثة الباقيين في كل فريق.

يذكر أن كل عشاق WWE يمكنهم الآن شراء تذاكر عرض كراون جول المرتقب وذلك عبر موقع www.TicketMX.com بأسعاد تبدأ من 25 ريالاً.