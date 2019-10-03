تجددت المظاهرات لليوم الثالث على التوالي في العاصمة العراقية بغداد اليوم (الخميس) رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجراً، حيث أطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية الرصاص الحي في الهواء مجدداً اليوم، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد، بحسب مصور من وكالة فرانس برس.وصدت القوات الأمنية المحتجين باتجاه شوارع فرعية متاخمة لمكان التجمع الأساسي، في اليوم الثالث من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً بينهم شرطي، في العاصمة ومدن جنوبية عدة، وفق مسؤولين.فيما قالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية في العراق اليوم، إن 11 شخصًا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 18 منذ اندلعت أعمال العنف احتجاجات مناوئة للحكومة قبل يومين.وأضافت المصادر أن سبعة محتجين وشرطيًا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقى أربعة مصرعهم في مدينة العمارة.وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن القوات العراقية جابت مناطق في وسط بغداد في وقت مبكر اليوم، لفرض حظر التجول الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، لكن احتجاجات متفرقة استمرت في بعض مناطق العاصمة.وبدأت الاضطرابات باحتجاجات صغيرة في بغداد يوم (الثلاثاء) الماضي بسبب البطالة وسوء الخدمات الحكومية والفساد. وقتل شخصان على الأقل في ذلك اليوم، حينما فتحت قوات الأمن النار ومدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين. ولقي خمسة آخرون مصرعهم يوم (الأربعاء) بينهم طفل.