اشتهرت في مدينة صيدا اللبنانية، الحاجة اللبنانية وفاء محمد عوض بأنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها، غير أن إغلاق بنك جمال ترست فضح أمرها بعد ما تبين أنها كانت قد أودعت فيه مبالغ طائلة.

وتداولت مواقع التواصل صورا لشيكات باسمها بتاريخ 2019/9/30 تفيد بنقل أموالها من «جمال ترست بنك» إلى مصرف آخر، وهي ثاني متسولة تثبت حساباتها المصرفية أنها مليونيرة بعد متسولة أخرى تدعى فاطمة عثمان، برزت قصتها في مايو 2018 بعد وفاتها، وعاشت حياة يرثى لها قبل أن تموت بشكل طبيعي في العاصمة اللبنانية، إذ تبين أنها امتلكت ما يزيد على مليون دولار أمريكي.



ووفقا لموقع «سكاي نيوز عربية»، فإن الحاجة وفاء، التي انتشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنها تملك برصيدها المصرفي أكثر من 900 ألف دولار، وأنها كانت تمتلك حسابا في مصرف «جمال ترست بنك» بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية.