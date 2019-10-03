تعمل شركة «فيسبوك» المالكة لتطبيق «واتساب» للتراسل الكتابي، على اللحاق بركب توفير المزيد من الأمان لمستخدميها، خصوصا أنها تواجه العديد من الاتهامات بانتهاك خصوصيات المستخدمين.

وتحاول الشركة تعزيز ميزات الأمان والخصوصية وتشفير المعلومات في «واتساب»، إذ بدأت اختبار ميزة جديدة ظهرت كنسخة تجريبية في الإصدار 2.19.275 من التطبيق على نظام التشغيل «أندرويد»، وتشير التقارير إلى أن هناك فرصة أمام التطبيق لتحسين الميزة الجديدة كونها ما تزال في مرحلة التطوير والاختبار، قبل أن تتاح لجميع المستخدمين بشكل رسمي.

وبحسب موقع «RT»، فقد رصد موقع WABetaInfo، النسخة التجريبية لميزة الاختفاء الذاتي للرسائل في محادثات المجموعات فقط، ورغم أن الميزة ما تزال غير متاحة رسميا حتى الآن، إلا أن «التدمير الذاتي» للرسائل قد يكون مفيدا لأي مستخدم يرسل معلومات حساسة.

ويمكن ضبط «التدمير الذاتي» للرسائل لمدة تتراوح ما بين 5 ثوان أو ساعة، ولا يوجد خيار يتيح تحديد الرسائل التي يجب أن تختفي، وبذلك فإنه يتم حذف كل الرسائل الموجودة في المحادثة بعد الإطار الزمني المحدد.

ويضيف الموقع أن تطبيق «تليغرام» سبق أن أطلق ميزة مماثلة تتيح اختفاء الرسائل من خلال خاصية «المحادثة السرية»، وهي ميزة مستنسخة عن «سناب شات» التي كانت أول من طرحها في تطبيقها لضمان عدم تخزين الرسائل في المحادثات بين المستخدمين، وبالتالي ضمان المزيد من الخصوصية والأمان.