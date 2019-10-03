توصل المضيفون وطواقم العمل للعائلة المالكة البريطانية، على مر السنين، إلى عدد من الحيل الصغيرة للتأكد من أنه لا يمكن لأحد أن يسمم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن طريق وضع السم في طعامها في المطبخ.

وتأتي هذه التدابير لضمان الحفاظ على أمان الملكة أثناء ولائم العشاء، إذ يمضي الموظفون أشهراً في التخطيط لكل التفاصيل الدقيقة في ما يتعلق بالولائم الرسمية التي تعد مناسبات ضخمة يحضرها أكثر الشخصيات نفوذا في العالم، بما في ذلك الرؤساء وكبار الوزراء والملوك، إذ إن الأمن يمثل تحديا لوجستيا كبيرا ومهما للغاية.

وتملك ملكة بريطانيا فريقا من الطهاة الذين يقدمون إليها خيارات عديدة في قوائم الطعام كل بضعة أيام، وتقوم هي بالاختيار بينها، بعد ذلك، بوضع خطوط على الأطباق التي تريدها.

ووفقا لموقع «RT»، فإنه يتم النظر بعناية في قوائم الضيوف والطعام والديكور والخطابات التي ستلقى خلال تلك المناسبات، للتأكد من أن كل شيء سيسير على ما يرام.

ووفقا لموقع «RT» نقلا عن «ميرور»، كشفت المراسلة الملكية، إيميلي أندروز، خلال برنامج «أسرار المطبخ الملكي» (Secrets of the Royal Kitchens)، الذي بثته القناة الخامسة البريطانية، أنه: «بعد وضع كل الأطعمة الجاهزة في الأطباق، يختار أحد الخدم عشوائيا الطبق الذي سيتم تقديمه إلى صاحبة الجلالة»، وأضافت: «إذا أراد أحدهم أن يسمم الملكة فعليه أن يسمم المجموعة بأكملها».