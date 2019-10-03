نقلت «بلومبيرغ» أمس عن مصادر مطلعة أن بنكي «روثشايلد وشركاه»، و«موليس وشركاه» اختيرا في قائمة قصيرة لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة ديون مجموعة بن لادن -أكبر شركة إنشاءات بالمملكة- البالغة 15 مليار دولار. ويعتقد أن مجموعة غولدمان ساكس تقدمت بطلب لتعيينها للقيام بدور استشاري في أكبر هيكلة ديون من نوعها في الشرق الأوسط، لكنها لم تحظ بالترشيح للقائمة القصيرة. وذكرت «بلومبيرغ» أنها اطلعت على رسالة عممت داخل مجموعة بن لادن تعلن تعيين عبدالله محمد نور رحيمي مديراً جديداً، للمساعدة في انتشال الشركة من وهدتها الراهنة. وكان رحيمي رئيساً تنفيذياً لمجموعة صافولا الغذائية السعودية.