وكان باركيندو قد صرح قبل أيام أن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج، كانت مهمة للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت السوق إثر الهجوم على منشأتيها. وأضاف أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء «أوبك» وبقية مصدري النفط، نظرا لأن السعوديين استعادوا معظم طاقات إمدادهم، مضيفا أنهم «تجاوزوا» الحادث. وأضاف، أن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط و«ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة»، وأن «أوبك» تتوقع نموا قويا في الأمد الطويل للطلب على النفط وخاصة من الدول النامية.
أمين «أوبك»: السعوديون أثبتوا أنهم مصدر يعتمد عليه بإمدادات النفط
الخميس / 4 / صفر / 1441 هـ
الخميس 3 أكتوبر 2019 02:35
وكان باركيندو قد صرح قبل أيام أن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج، كانت مهمة للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت السوق إثر الهجوم على منشأتيها. وأضاف أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء «أوبك» وبقية مصدري النفط، نظرا لأن السعوديين استعادوا معظم طاقات إمدادهم، مضيفا أنهم «تجاوزوا» الحادث. وأضاف، أن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط و«ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة»، وأن «أوبك» تتوقع نموا قويا في الأمد الطويل للطلب على النفط وخاصة من الدول النامية.