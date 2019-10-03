قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن السعوديين أظهروا للعالم أنهم مصدر يمكن الاعتماد عليه في إمدادات النفط.وكان باركيندو قد صرح قبل أيام أن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج، كانت مهمة للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت السوق إثر الهجوم على منشأتيها. وأضاف أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء «أوبك» وبقية مصدري النفط، نظرا لأن السعوديين استعادوا معظم طاقات إمدادهم، مضيفا أنهم «تجاوزوا» الحادث. وأضاف، أن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط و«ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة»، وأن «أوبك» تتوقع نموا قويا في الأمد الطويل للطلب على النفط وخاصة من الدول النامية.