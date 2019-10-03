عقد المدير الفني بنادي النصر روي فيتوريا مساء أمس الأول (الثلاثاء) اجتماعاً فنياً التقى خلاله بالأجهزة الفنية والإدارية في الفئات السنية يتقدمهم مدير الفئات السنية هاني الداوود والمدير الفني للفئات السنية جواو جارسيا ومدربو وإداريو فرق الفئات السنية لكرة القدم.ورحب فيتوريا خلال الاجتماع بالأجهزة الفنية والإدارية مؤكداً الاهتمام الكبير الذي تجده الفئات السنية بالنادي وما يشكله لاعبو الفئات السنية من أهمية كبيرة في مسيرة الفريق الأول لكرة القدم. وأضاف: نحن نتحدث اليوم عن بناء مشروع رياضي متكامل بخطوات عالمية متكاملة نسعى من خلالها لصناعة نجوم داعمين لنادي النصر ولكرة القدم السعودية وسنعمل جميعاً لصناعة أكاديمية رياضية بمواصفات عالمية، متمنياً لهم التوفيق.