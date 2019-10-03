اختتم مساء أمس (الأربعاء) في مدينة الرياض برنامجا صحافة الموبايل وصناعة المحتوى الإعلامي الرياضي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي أقامها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لمنسوبيه في عدد من مدن المملكة.وحضر عدد كبير من الإعلاميين المنتسبين لاتحاد الإعلام الرياضي الموجودين في مدينة الرياض، وقدم المحاضر مبارك الدجين في برنامج صحافة الموبايل مقدمة تعريفية بأهم الوظائف والخصائص والاستخدامات التي تميز هذا الشكل الجديد من الصحافة وتطرق كذلك لأبرز الأدوات والمعدات المستخدمة في العمل الإعلامي الحديث، وكيفية استخدام تطبيقات تسجيل الصوت والتصوير والمونتاج.وناقش المحاضر هاني الغفيلي في برنامج (صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي) أهم المبادئ الأساسية لصناعة المحتوى الإعلامي، وأبرز ميزات العمل الرياضي، كما تحدث عن أهم التطورات في الإعلام الرياضي والتعرف على أبرز سمات صانع المحتوى الرياضي ومعايير المحتوى الإعلامي الجيد.وتم في ختام البرنامج تسليم شهادات إتمام الدورة للمشاركين بحضور رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاء الله السلمي وضيف الشرف الاستاذ الدكتور عبدالله الرفاعي الذي وجه نصائح قيمة للإعلاميين المشاركين.