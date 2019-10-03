سمى المنتدى الثقافي للجوائز العربية، أمس (الأربعاء)، الأمير خالد الفيصل رئيساً فخرياً للمنتدى.وأكد المشاركون في المنتدى المنعقد ليومين في الرياض برعاية جائزة الملك فيصل العالمية، مكانة الأمير خالد الفيصل في الدعم والرعاية للمشاريع الحضارية العربية.وأوضح أمين عام جائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن رؤساء وأمناء 23 جائزة عربية أجمعوا على اختيار رئيس جائزة الملك فيصل الأمير خالد الفيصل رئيساً فخرياً للمنتدى، مؤكداً أن الفيصل أبدى موافقته ورحب بإجماع المنتدى على تسميته رئيساً فخرياً.وقال الدكتور السبيّل، إن المنتدى نجح في الربط بين جوائز متباينة جغرافياً وموضوعياً، جمع بينها إيمان بمسؤولية العمل العربي المشترك والقناعة بأن التواصل المعرفي مع القطاعات العربية ذات الأهداف المتشابهة حري أن يخرج أعمالاً أفضل ويحقق نتائج أقوى لينعكس كل ذلك على العطاء الثقافي العربي.فيما ذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة فلسطين الدولية الدكتور أسعد عبدالرحمن، أن الجوائز والأعضاء في هذا المنتدى وبعد مرور عام كامل على ولادة «منتدى الجوائز العربية»، باتت تؤسس لسياسة ثقافية شاملة، وأن «المنتدى» نجح في وقت قصير بوضع يده على مداخل لحل عدد من الموضوعات والقضايا التي تخص الإبداع الثقافي العربي، وتشغل بال المتابعين للجوائز العربية، كتاباً ومبدعين ونقاداً وإعلاميين.وأشار إلى أنه تفعيلا لتوصية «المنتدى» في اجتماعه السابق التي دعت إلى تبادل الخبـرات والزيارات بين الجوائز الأدبية والثقافية والفكرية الموجودة بالمنطقة العربية، وتثمينا للعمل الثقافي العربي المشترك، شهد العام الماضي حركة نشطة بين عدد من الجوائز، كانت خطوة مهمة في سياق تعزيز العمل الثقافي العربي المشترك وتحفيز المبدعين والمفكرين من أبناء الأمة العربية، فوحدهما الفكر والثقافة ما زالا قادرين على جمع العرب، كل العرب بسلام وحب واحترام للحوار وتبادل للرأي.وشهد المنتدى إقامة ندوة ثقافية مصاحبة بعنوان «الجوائز العربية بين الشعر والسرد» أدارها أمين عام جائزة عيسى لخدمة الإنسانية علي بن عبدالله خليفة، وبمشاركة الروائية أميمة الخميس من المملكة، والشاعرة روضة الحاج من السودان، ورئيس جائزة الملتقى للقصة العربية في الكويت الروائي طالب الرفاعي.