قررت محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي، اليوم (الخميس)، بالتزامن مع استمرار التظاهرات ببعض مناطق العراق

وأفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن محافظة بغداد ومجلسها قررت تعطيل الدوام الرسمي اليوم للدوائر التابعة لها

ونوهت الوكالة، إلى فرض حظر التجوال في محافظة بابل والنجف.وفي الوقت الذي

أصدر فيه مجلس الأمن الوطني العراقي، بياناً عقب عقده جلسة طارئة

تضاربت الأنباء حول ايقاف جميع الرحلات في مطار بغداد، رغم نفي إدارة المطار صحة ذلك.

، دعا فيه المتظاهرين إلى ضبط النفس، مؤكداً على حقهم في التظاهر،