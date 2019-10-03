وضعت طالبة في جامعة جدة حداً لحياتها منتحرة داخل إحدى دورات المياه.وقالت جامعة جدة في بيان لها أمس (الأربعاء)، إن الطالبة وجدت متوفاة داخل إحدى دورات المياه في مقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية، واتضح في ما بعد -وبحسب تقارير الجهات الأمنية- أنها قامت بإيذاء نفسها.وحسب المتحدث باسم الجامعة عبدالمجيد الغامدي، فإن الجهات المختصة في الجامعة استدعت الجهات الأمنية والإسعافية، التي باشرت الحالة فوراً، كما تم استدعاء أسرتها. وأضاف «مدير الجامعة وجه الجهات المختصة بعمل تقرير متكامل عن الحالة، والمتابعة مع الجهات الأمنية».