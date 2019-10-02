نجح الهلال في إلحاق الخسارة الأولى للسد القطري على أرضه في دوري أبطال آسيا النسخة الحالية في ذهاب نصف النهائي بالعاصمة الدوحة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، كما حصد الهلال فوزه الخامس على السد القطري في مبارياتهما معا في البطولة الآسيوية، مقابل انتصارين للسد و3 تعادلات، ورفع رصيده التهديفي بالشباك السداوية إلى 18 هدفا. وتعتبر المباراة الـ 14 للهلال أمام الأندية القطرية (السد، الغرافة، الدحيل، الريان) بالعاصمة الدوحة في البطولة، حقق خلالها الفوز خمس مرات، مقابل خسارته 3 مرات وتعادل 6 مرات، وتعود آخر خسارة للزعيم على يد الريان بهدفين لهدف في 12 مارس 2018. وعلى صعيد الأرقام الفردية سجل محمد الشلهوب هدفه الثالث بالنسخة الحالية من البطولة، واحتاج 9 دقائق فقط للتسجيل بعد نزوله بديلا، فيما سجل في تسع نسخ مختلفة من دوري أبطال آسيا. في وقت تمكن الفرنسي بافيتمبي غوميز من معادلة البرازيلي ليوناردو دا سيلفا في صدارة هدافي النسخة الحالية بتسعة أهداف. وسجل المحترف الإيطالي جيوفينكو رقما مميزا، حيث ساهم بثلاثة أهداف من آخر 5 أهداف سجلها الهلال في دوري أبطال آسيا (سجل هدفا، صنع هدفين).الشلهوب من «ذهب».. فن وطربأبى قائد فريق الهلال محمد الشلهوب أن تنتهي مواجهة الذهاب أمام السد (الثلاثاء) ضمن دور النصف نهائي من بطولة آسيا دون أن تكون له بصمة، إذ استغل التمريرة العرضية الساحرة من زميله النجم محمد كنو، وتعامل معها بكل خبرة وإتقان ليرسلها بكل هدوء نحو مرمى السد لتسكن الشباك القطرية معلنة الهدف الرابع.الصحف الإسبانية: سقط تشافيفضحت كتيبة الروماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رازفان لوشيسكو ضعف العمل الفني الذي يقدمه اللاعب الدولي الإسباني المعتزل تشافي مدرب فريق السد القطري عقب الرباعية ضمن ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. وتداولت عدد من الصحف العالمية بشكل عام، والإسبانية على وجه التحديد، فوز الهلال وخسارة السد القطري، حيث ذكرت صحيفة «سبورت» أن الهزيمة قاسية لفريق السد ومدربه تشافي هيرنانديز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وكان المدرب أمام أكبر تحدٍ في تاريخه، إذ خسر على ملعبه برباعية، ويحتاج إلى معجزة خلال مواجهة الإياب المقررة في 22 من الشهر الحالي. وزادت الصحيفة: «لم يقدم فريق السد أي لمحة فنية بتاتاً طوال التسعين دقيقة، إضافة إلى أن تكتيك المدرب تشافي كان عادياً جداً، فيبدو أنه لن يكون نجماً في عالم التدريب مثلما كان لاعباً مع برشلونة والمنتخب الإسباني». ونشرت صحيفة «ماركا» أن سد تشافي أصبح خارج البطولة عملياً، بعد التألق الكبير للهلال ولاعبيه بقيادة الفرنسي غوميز. أما صحيفة «آس» أيضاً فوصفت السد بالفريق المختفي تماماً خلال المباراة، خصوصاً بعد تأخره في النتيجة وطرد أحد لاعبيه، ليسقط بشكل غير متوقع أمام منافسه على أرضه وبين جماهيره. أما على صعيد الصحف العالمية فتحدثت شبكة «فوكس سبورتس» الأمريكية عن سقوط تشافي هيرنانديز أمام الروماني رازفان لوشيسكو، بعد خسارة فريقه بالأربعة رغم تقدم السد في بداية المباراة. وعنونت شبكة «CNA» الآسيوية أن الهلال دمر سد قطر برباعية، خلال مباراة تفوق فيها الفريق السعودي بوضوح، من خلال هجوم متنوع وأهداف غزيرة على مدار الشوطين. كذلك وضعت «يورو نيوز» العالمية خبراً عن نتيجة المباراة مع تقرير يصف أحداثها من البداية للنهاية، وهو ما فعلته أيضاً محطة «فرانس 24» الفرنسية التي رصدت النتيجة الثقيلة، في مقدمة صفحتها الرياضية. وكتب أيضاً موقع «نيوز 92» الباكستاني عن فوز الزعيم السعودي في قطر، مؤكداً أن الهلال قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.