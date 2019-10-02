بشَّر وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، الوزير المُكلَّف للشؤون البلدية والقروية، رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، رجال الأعمال وأصحاب المُنشآت التجارية والصناعية، باعتماد نظام الامتياز التجاري يوم الثلاثاء القادم، خلال جلسة مجلس الوزراء.وقال الوزير على منصة «منشآت» في حائل: «إن النظام سيُمكِّن من تحسين موقع المملكة دولياً، ويضعها على خريطة الامتياز التجاري عالمياً».ويُعتبر برنامج الامتياز التجاري مُحرِّكاً رئيسياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ويؤسس لصناعة امتيازٍ تجاري مُزدهر ومُستديم، وتتوافق أهدافه وغاياته مع أهداف رؤية 2030.وأشار القصبي إلى أن النظام يُشجِّع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام، وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، والمُساهمة في التعليم ونقل المعرفة، ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات مانح الامتياز والمستفيد منه، وتقديم خدمات الصناعة في المملكة.ويُساهم النظام في زيادة أعداد الرواد والقادة الجدُد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مُساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري وجعله قوة استثمارية فعَّالة للشركات السعودية.